Российская сторона пытается дискредитировать Украину на международном уровне.

Российские захватчики придумали новую провокацию, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Российские оккупанты под видом украинского полка "Азов" готовят удар по эвакуационному конвою, который организовало Генеральное консульство Греции в Мариуполе.

Таким образом российская сторона пытается дискредитировать Украину на международном уровне, чтобы снизить степень оказанной нам поддержки.

Российско-украинская война

С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из различного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.

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