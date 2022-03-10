В Генштабе также отметили, что противник планирует создать сеть полевых трубопроводов на оккупированной территории Украины.

Российские оккупанты собираются использовать украинские АЗС и хранилища нефтепродуктов для заправки своих войск.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования имеющейся стационарной сети АЗС и хранилищ нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что противник планирует создать сеть полевых трубопроводов на оккупированной территории Украины. Они хотят подключить их к центральному нефтепроводу, чтобы перекачивать топливо из Беларуси.

Россия начала полномасштабное наступление на Украину утром, 24 февраля. Террористы бомбят не только военные объекты, но и дома гражданских, умышленно блокируют гуманитарные коридоры и обстреливают больницы.

С начала вторжения страна-агрессор уже потеряла до 10% техники, которую Путин стягивал к границе Украины еще с весны 2021 года.

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