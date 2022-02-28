Информации о пострадавших пока нет.

Российские оккупанты применяют на территории Украины запрещенное Женевской конвенцией оружие. Ранее УНИАН сообщал, что агрессор скинул на Ахтырку вакуумные бомбы. В результате были взорваны цистерны с нефтью. А теперь появилась информация, что вероломный враг применяет кассетные боеприпасы. Войска РФ использовали их при обстреле деревни Киенка.

Информация поступила со страницы Оперативного командования "Север" на Facebook: "Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия России накрыла населенный пункт Киенка на Черниговщине. Захватчики бьют гражданских оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их "любить", разрушая дома, села и унося жизнь. Так поступают только трусы…"

Какая сейчас ситуация в Киенке, неизвестно. Количество пострадавших в результате бомбардировки кассетными боеприпасами тоже не уточняется.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: