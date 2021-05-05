Боевики стреляли со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

Незаконные вооруженные формирования впервые с начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня, установленного в июле 2020 года, обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на Донбассе.

Читайте такжеБоевики обстреляли "ковидную" больницу на Донбассе, здание повреждено (фото, видео)Обстрел произошел около 18:40 3 мая вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

"На фоне увеличения интенсивности обстрелов на Мариупольском направлении, стремясь сорвать системную работу Украинской стороны СЦКК, российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы. 3 мая 2021 года в кунге (кузове универсального нулевого габарита - УНИАН) автомобиля наблюдательной группы обнаружено два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Установлено, что стреляли со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

"Следует отметить, что это первый подобный факт со времени действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня. Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон", - сообщила украинская сторона СЦКК.

По факту нарушения собрана соответствующая доказательная база и направлена нота в адрес СММ ОБСЕ.

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Автор: Катерина Комолова