Сейчас 23 пострадавших, среди них есть дети.

Сегодня вечером российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. На сейчас 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве еще устанавливается", - отметил он.

Также Синегубов сообщил об угрозах ракетных ударов в Лозовской общине.

"Рекомендуем эвакуировать население. Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавщины", - отметил глава ОВА.

Синегубов также отметил, что по области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Также, по его данным, Харьковская область получила от правительства Польши более 600 тонн продуктов питания, уже начали распределение грузов на общины области.

Напомним, ВСУ показали фото сбитого вражеского истребителя под Харьковом.

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