Сегодня вечером российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. На сейчас 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве еще устанавливается", - отметил он.
Также Синегубов сообщил об угрозах ракетных ударов в Лозовской общине.
"Рекомендуем эвакуировать население. Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавщины", - отметил глава ОВА.
Синегубов также отметил, что по области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Также, по его данным, Харьковская область получила от правительства Польши более 600 тонн продуктов питания, уже начали распределение грузов на общины области.
Напомним, ВСУ показали фото сбитого вражеского истребителя под Харьковом.