Украинские военные называют такие действия российских оккупантов геноцидом.

Российские оккупанты начали атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, не выпуская людей из города.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

"Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, снято инженерные заграждения и тому подобное", - говорится в сообщении.

"Однако оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора", - отмечают в штабе.

"Такие действия российских нелюдей являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!"- добавили в штабе.

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