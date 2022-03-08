Российские оккупанты начали атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, не выпуская людей из города.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
"Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, снято инженерные заграждения и тому подобное", - говорится в сообщении.
"Однако оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора", - отмечают в штабе.
"Такие действия российских нелюдей являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!"- добавили в штабе.