Новости с фронта: в Зайцево враг бросил две мины в жилой двор
На Донбассе в Зайцево оккупанты с беспилотников сбросили три мины, две из которых упали прямо в жилом дворе.
Читайте такжеСутки на Донбассе: оккупанты открыли огонь возле Майорска и ЗайцевогоОб этом говорится в сюжете ТСН.
«К счастью, людей не было дома. Мины взорвали наши бойцы, – говорится в сюжете. – Враг, зная, что в селе нет военных, устраивает воздушную бомбардировку и обстрел из тяжелых минометов».
Также отмечается, что дроны, которые сбрасывают мины, оккупанты начали часто использовать на этом участке, но минирование с воздуха улиц села и жилых дворов – впервые.
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