Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня с применением минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня / фото УНИАН Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня / фото УНИАН

С начала этих суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, у Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций ОС из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Читайте такжеМежду ОРДО и ОРЛО демонтируют "таможенные посты"

Вблизи Марьянки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность, добавили в штабе.

Как сообщил УНИАН, по данным украинской разведки, командование Вооруженных сил Российской Федерации готовит боевиков к боевым действиям на Донбассе зимой. На временно оккупированные территории Украины в сентябре привезли боеприпасы, боевую технику и военное имущество.

Автор: Тамара Отовская