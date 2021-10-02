С начала этих суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Так, у Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций ОС из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.
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Вблизи Марьянки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность, добавили в штабе.
Как сообщил УНИАН, по данным украинской разведки, командование Вооруженных сил Российской Федерации готовит боевиков к боевым действиям на Донбассе зимой. На временно оккупированные территории Украины в сентябре привезли боеприпасы, боевую технику и военное имущество.