За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный.
Как говорится в утренней сводке штаба ООС, в течение суток зафиксировано 14 нарушений режима тишины со стороны оккупантов.
В частности, у населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
Из минометов калибра 120 мм российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных неподалеку от Пивденного, а в районе н.п. Шумы - один раз.
Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм.
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В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Приазовье, неподалеку от Водяного, враг обстреливал военных Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Новотошковского - из минометов калибра 82 мм.
Возле Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Песков российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
"В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - сообщили в штабе.
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