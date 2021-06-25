За сутки российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный.

Как говорится в утренней сводке штаба ООС, в течение суток зафиксировано 14 нарушений режима тишины со стороны оккупантов.

В частности, у населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Из минометов калибра 120 мм российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных неподалеку от Пивденного, а в районе н.п. Шумы - один раз.

Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм.

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В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку от Водяного, враг обстреливал военных Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Новотошковского - из минометов калибра 82 мм.

Возле Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Песков российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - сообщили в штабе.

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Автор: Наталья Ничишина