Оккупанты на Донбассе из ПТРК обстреляли украинские позиции, один военный ранен

За минувшие сутки, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеБоевики на Донбассе обстреляли из гранатометов Трехизбенку - ООС (фото)

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. «Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» возле Павлополя и дважды неподалёку от Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Опытно оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82-мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - говорится в сводке.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» возле населённого пункта Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

В штабе также добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.