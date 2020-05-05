Оккупанты на Донбассе из минометов обстреляли ряд позиций ООС, один военный получил ранение

С начала текущих суток противник из 82 мм минометов обстрелял позиции Вооруженных сил Украины возле Невельского, потерь среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец получил ранения.

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Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, во время обстрелов противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима тишины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" обстрелы зафиксированы неподалеку Верхнеторецкого, Красногоровки, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" оккупанты вели обстрелы вблизи Крымского и Орехово.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили, а также уничтожили военный грузовик противника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник из 82 мм минометов обстрелял позиции Вооруженных сил Украины возле Невельского, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных силостается контролируемой.