Оккупанты на Донбассе из минометов обстреляли позиции ООС, один военный ранен

Возле населенных пунктов Березовое и Новотроицкое враг также применил гранатометы различных систем.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции близ Богдановки и Невельского. Возле населенных пунктов Березовое и Новотроицкое враг применил гранатометы различных систем, а вблизи Лебединского и Старогнатовки, оккупанты, кроме гранатометов, использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Против украинских защитников, которые обороняют подступы к Авдеевке наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Для блокировки преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный ответ", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник неоднократно вел огонь по нашим военнослужащим со 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Минометы калибра 82 мм агрессор применил возле населенных пунктов Гладосово и Новгородское, а на окраинах Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отмечается в сообщении.

Кроме того, вечером из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения №2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов.

На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" сохранялся.

"С начала этих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку населенного пункта Авдеевка вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. За эти сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в пресс-центре.

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