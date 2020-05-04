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Оккупанты на Донбассе из гранатометов вели огонь по украинским позициям, ранен один боец

08:24, 04 мая 2020
Война
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Трое военных получили боевые травмы \ Фото УНИАН

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливал наши позиции возле Широкино.

По окрестностях Богдановки захватчики дважды вели огонь с минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика российские вооруженные формирования применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

У Старогнатовки враг дважды применял стрелковое оружие.

"Удерживая оборону наши военнослужащие действовали решительно – давали вражеским подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск", - отметили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Орехового вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое – боевые травмирования.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и, по меньшей мере, одного ранили.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в пресс-центре.

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