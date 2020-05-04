Оккупанты на Донбассе из гранатометов вели огонь по украинским позициям, ранен один боец

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще трое получили боевые травмы.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливал наши позиции возле Широкино.

По окрестностях Богдановки захватчики дважды вели огонь с минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика российские вооруженные формирования применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

У Старогнатовки враг дважды применял стрелковое оружие.

"Удерживая оборону наши военнослужащие действовали решительно – давали вражеским подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск", - отметили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Орехового вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое – боевые травмирования.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и, по меньшей мере, одного ранили.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в пресс-центре.