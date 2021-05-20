В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, возле Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов.
По состоянию на 7 часов утра, 20 мая, также зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Читайте такжеБоевики из российских огнеметов обстреляли Катериновку - ООС"Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - отмечается в сводке.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.
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