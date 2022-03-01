Глава Херсонской области заявил, что русские войска могут создать живой щит из мирных людей, чтобы безопасно выйти из города.

Есть вероятность, что российские войска в Херсоне могут создать живой щит из мирных граждан, чтобы безопасно выйти из города.

Глава области Геннадий Лагута сообщил, что Херсон и область остаются под контролем ВСУ. Однако в Херсоне могут скрываться российские диверсанты.

"Город и область никто не оккупировал и не сдал! По предварительной информации, оккупанты скрываются в городе, чтобы ВСУ их не уничтожили. Также есть вероятность, что оккупанты хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти безопасно из Херсона", — отметил Лагута.

Российские военные ходят по районам города. Пехота была замечена у херсонского автовокзала.

Лагута также сообщил, что рассматривает возможность ввести в области зеленый коридор для эвакуации людей.

Сейчас в городе замечен пожар в ТРЦ "Фабрика". Спасатели не могут попасть на место происшествия. Жителей города просят не выходить из укрытий, не садиться в незнакомые машины и прислушиваться к сигналам тревоги. В городе не проводится эвакуация, сообщения об эвакуации являются фейками.

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