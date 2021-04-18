Оккупационная власть Крыма изменила правила для прибывших на полуостров, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
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Как сообщает "Крым.Реалии", с 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда «пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию об этом на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, прибывшим необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на упомянутом портале.
Соответствующий порядок прописан в изменениях, внесенных главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым в указ «о введении режима повышенной готовности».
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