От прибывших будут требовать ПЦР-тест.

Оккупационная власть Крыма изменила правила для прибывших на полуостров, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает "Крым.Реалии", с 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда «пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию об этом на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, прибывшим необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на упомянутом портале.

Соответствующий порядок прописан в изменениях, внесенных главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым в указ «о введении режима повышенной готовности».

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Автор: Дмитрий Захаров