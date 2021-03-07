Причины блокировки оккупационные власти не объясняют.

Боевики оккупационной администрации в ОРДЛО продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. О причинах блокирования российско-оккупационные власти не сообщают.

Отмечается, что пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Однако из-за произвола оккупантов пропуск людей осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое».

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Автор: УНИАН