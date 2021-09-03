"Мэр" Макеевки назвал "плюсы" жизни в городе.

Руководитель оккупационной администрации Макеевки (Донецкая область) - так называемый "мэр" Сергей Голощапов обратился к жительницам города с просьбой не отпускать своих мужей на заработки в Россию.

Как пишут "Новости Донбасса", об этом он заявил в эфире местного телеканала.

По его словам, в оккупированном городе достаточно рабочих мест с высокой зарплатой, поэтому жители Макеевки должны там работать.

"И поэтому у меня просьба к каждой женщине Макеевки: не отпускайте своих мужей. Ведь то, что мужчина рядом, – всегда радость в вашем доме. Он будет работать на предприятиях города Макеевки, получать ту же самую заработную плату. Ведь посчитайте: в том же Краснодаре, в Ростове те же 60 000 рублей, минус проживание, минус питание, минус проезд... Но что самое главное – [на заработках] ваш мужчина находится за тридевять земель от вас, а так он рядом", - говорит он.

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Другими плюсами жизни в Макеевке он назвал семейные праздники, работу в огороде и воспитание детей.

Как ранее сообщал УНИАН, боевики "ДНР", оккупировавшие Донецк в 2014 году, довели ситуацию в нем до такого состояния, что вечером там невозможно дождаться общественного транспорта.

Автор: Иван Бойко