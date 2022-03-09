Командование поделилось очередной сводкой.

Ранее УНИАН писал, что сегодня под Харьковом Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую ДРГ. А теперь стало известно об еще одной победе наших доблестных воинов. Генштаб ВСУ рассказал о поражении оккупантов под Макаровым и Бородянкой. В сообщении также есть хорошая новость о белорусских солдатах. Они отказываются участвовать в войне.

"В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери", — заявили в Генштабе.

Командование ВСУ также рассказало, что среди белорусских солдат был проведен анонимный опрос насчет желания участвовать в войне на стороне ВС РФ. Подавляющая часть личного состава отказалась присоединяться к российско-нацистским оккупантам.

Что еще сообщили в Генштабе

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается.

В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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