Яременко подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса в повестке дня вместе с Крымом.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко подчеркивает, что процесс реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей рассматривается исключительно в комплексе с возвращением временно оккупированного Крыма.

Как сообщила пресс-служба Минреинтеграции, об этом он заявил во время презентации аналитического доклада «Новая политика деоккупации: указатели и предостережения», подготовленного Советом внешней политики «Украинская призма».

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По словам замминистра, вопрос возвращения временно оккупированных территорий - полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей рассматривается исключительно как единое целое.

«Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий», - отметил Яременко.

Он подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса - в повестке дня вместе с Крымом.

«Конечно, это непростой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова», - считает Яременко.

Он отметил, что Минреинтеграции постоянно подчеркивает необходимость проводить безопасную реинтеграцию, что означает решение вопросов безопасности как первый шаг к дальнейшему урегулированию конфликта.

План действий по Донбассу: что известно

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановления контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, увеличение количества миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. лиц); только в случае выполнения первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Константин Гончаров