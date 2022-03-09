Венедиктова также призвала создать специальный трибунал по "беспрецедентному" кризису в Украине.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала к "новой модели" следственных действий для расследования предполагаемых военных преступлений в Украине.

Выступая на пресс-конференции в среду, Венедиктова поблагодарила 39 стран, которые, как сообщается, присоединились к апелляции Украины в Международном суде против России, сообщает CNN.

Венедиктова также призвала создать специальный трибунал по "беспрецедентному" кризису в Украине.

"Международное гуманитарное право, международное публичное право, все институты, созданные после Второй мировой войны в качестве превентивных, не вполне дееспособны. Поэтому нужны новые модели, новые механизмы. Мы просим наших партнеров о совместных моделях расследования, потому что те, которые у нас есть, к сожалению, не работают", — сказала она.

Напомним, ранее Венедиктова сообщала, что ее ведомство уже возбудило уголовные дела о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны" и вынесло предупреждения 40 лицам, входящим в политическую элиту России.

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