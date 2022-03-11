Кабмин активизировал работу в этом направлении.

Кабинет министров сегодня считает одной из главных своих задач проведение посевной в тех районах государства, где не ведутся активные боевые действия.

Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас одна из главных задач правительства - это проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. Наш приоритет - это продовольственные культуры. Мы активизировали нашу работу с аграриями в этом направлении, чтобы Украина была полностью обеспечена необходимым количеством продовольствия. Должна быть восстановлена работа предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой", - сказал он.

Также он добавил, что на сегодня государство концентрирует свое внимание на том, чтобы кроме АПК, работали такие сферы экономики, как энергетика, критическая инфраструктура, оборонно-промышленный комплекс, логистика.

Кроме этого, он обратился к бизнесу, чтобы тот восстанавливал производства, где это возможно.

Напомним, ранее в Кабмине отметили, что Украина направит экстренную помощь от США в размере 13,6 млрд долларов на нужды Вооруженных сил, гуманитарную помощь и поддержку граждан.

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