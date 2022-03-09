Можно только представить, сколько рашистов сдаются на милость наших солдат.

Генштаб ВСУ ежедневно докладывает, что моральное состояние российских оккупантов ухудшается. Они не хотят воевать, поэтому массово бегут или соглашаются стать пленными. Например, сегодня под одной только Снигиревкой в Николаевской области удалось захватить около десяти врагов. А другие солдаты, которые сдаются доблестным ВСУ, рассказали о тактике заградительных отрядов в армии РФ. Недавние данные от главы Николаевской ОГА Виталия Кима подтверждают, что пленные российские солдаты исчисляются тысячами. По его словам, один украинский генерал заказал 50 автобусов для перевозки оккупантов, которые сдались или были схвачены ВСУ.

"Закончили мы все подготовительные работы. Одна из подготовительных работ — это… заказал генерал тут 50 автобусов для перевозки пленных. Ну, смешно-несмешно, а готовить надо. Всем спокойной ночи. Не думаю, что кто-то будет стрелять ночью, они пытаются спать там, готовиться к чему-то завтра. Мы тоже на дозоре, но завтра будет… как бы это правильно сформулировать — завтра будет событие", — заявил Виталий Ким.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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