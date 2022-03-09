На самом деле это оружие оккупантов, и оно является огромным риском для ядерной безопасности.

Российские террористы, которые взяли под контроль Запорожскую АЭС, распространяют фейковые видео о том, что на станции хранятся огромные запасы украинского оружия.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Вот такие фейки разгоняет телевидение оккупантов! Если бы это оружие было на станции, враг никогда бы не захватил его. А на самом деле это оружие оккупантов, о котором мы писали ранее. Фактически они на весь мир сняли и показали преступление российских военных, свой ядерный терроризм", - сообщила компания.

В компании подчеркнули, что на ЗАЭС находится большой арсенал оружия и боеприпасов и это – огромный риск для ядерной и радиационной безопасности.

Также в "Энергоатоме" отметили, что агрессивная дезинформация и пропаганда России направлены на подрыв ядерной безопасности всего мира и нераспространения ядерных материалов.

"Рашистская власть прибегает к фейковым новостям, чтобы оправдать свои злонамеренные, незаконные действия, которые угрожают Украине и другим суверенным государствам. Москва пытается дискредитировать и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ставя под сомнение его контроль над распространением ядерных материалов страны-члена", - считают в компании.

Захват оккупантами Запорожской АЭС

Ночью 4 марта силами РФ осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. Спасатели пожар ликвидировали, информации о погибших и травмированных нет.

Утром того же дня в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими РФ.

Также сообщалось, что энергоблоки Запорожской АЭС не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По состоянию на 6 марта Запорожская АЭС в городе Энергодар Запорожской области находилась под контролем военных сил рф.

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