Боевики продолжили обстрел даже утром, 27 марта.

Во время обстрелов российскими наемниками позиций Украины под Шумами и Майорским погибли четыре военных. Еще двух бойцов госпитализировали с ранениями. Всего в течение 26 марта оккупанты 4 раза нарушили «тишину».

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Отмечается, что враг использовал для обстрелов позиций ВСУ возле Шумов запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте такжеНе посредник: почти 50 стран ООН заявили, что Россия является стороной конфликта на Донбассе

В том же направлении вблизи Майорска противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", – отмечают в штабе.

На действия противника военнослужащие открывали ответный огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций ВСУ вблизи Верхнеторецкого.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также российские наемники грубо проигнорировали запросы украинской стороны на тишину, продолжив обстрел позиций наших защитников.

"В очередной раз оккупанты продемонстрировали последовательные шаги на дискредитацию координационного механизма и дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В медиапространстве наемниками традиционно распространялись циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Славне противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.

Эскалация на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская