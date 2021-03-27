Во время обстрелов российскими наемниками позиций Украины под Шумами и Майорским погибли четыре военных. Еще двух бойцов госпитализировали с ранениями. Всего в течение 26 марта оккупанты 4 раза нарушили «тишину».
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
Отмечается, что враг использовал для обстрелов позиций ВСУ возле Шумов запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
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В том же направлении вблизи Майорска противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", – отмечают в штабе.
На действия противника военнослужащие открывали ответный огонь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций ВСУ вблизи Верхнеторецкого.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Также российские наемники грубо проигнорировали запросы украинской стороны на тишину, продолжив обстрел позиций наших защитников.
"В очередной раз оккупанты продемонстрировали последовательные шаги на дискредитацию координационного механизма и дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В медиапространстве наемниками традиционно распространялись циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции", – говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск.
В частности, недалеко от населенного пункта Славне противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.
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