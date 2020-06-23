За сутки на Донбассе уничтожены двое оккупантов, зафиксировано 16 вражеских обстрелов - штаб ООС
За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
"На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный огневой ответ. Агрессивные действия наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно прекращаться нашими защитниками. Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - заявили в штабе.
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Там уточнили, что враг вел огонь в районе населенных пунктов Орехово, Новозвановка, Хутор Вольный, Новотошковское, Катериновка, Новгородское, Широкино, Павлополь, Новомихайловка, Марьинка и Старогнатовка. Один украинский воин был ранен.
"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков", - заявили в командовании, добавляя, что от начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
Как сообщал УНИАН, накануне боевики в Широкино попали ракетой в камеру ОБСЕ.
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