За сутки на Донбассе уничтожены двое оккупантов, зафиксировано 16 вражеских обстрелов - штаб ООС

Террористы ведут обстрелы из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный огневой ответ. Агрессивные действия наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно прекращаться нашими защитниками. Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - заявили в штабе.

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Там уточнили, что враг вел огонь в районе населенных пунктов Орехово, Новозвановка, Хутор Вольный, Новотошковское, Катериновка, Новгородское, Широкино, Павлополь, Новомихайловка, Марьинка и Старогнатовка. Один украинский воин был ранен.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков", - заявили в командовании, добавляя, что от начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Как сообщал УНИАН, накануне боевики в Широкино попали ракетой в камеру ОБСЕ.

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