Обострение на Донбассе: вблизи Широкино ранены трое украинских бойцов

Террористам дали достойный отпор, заверили в штабе ООС.

В районе проведения ООС на Донбассе в пятницу были ранены трое военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Боевики сегодня в очередной раз проигнорировали режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Широкино.

"Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат. В результате обстрелов были ранены трое украинских защитников. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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В штабе заверили, что эти действия террористов не остались без ответа.

"Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - добавляют военные.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в районе боевых действий были ранены шестеро украинских бойцов.