Террористы открыли минометный огонь по поселку Зайцево: погибла мирная жительница
В результате обстрелов со стороны оккупантов в поселке Зайцево Донецкой области погибла мирная жительница.
Об этом сообщает утром в пятницу пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения", - говорится в сообщении.
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В штабе отмечают, что оккупанты в очередной раз открыто проигнорировали Минские договоренности и подтвердили, что пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит.
Как сообщал УНИАН, ранее в штабе сообщили, что боевик на Донбассе застрелил двух "полицейских" и закидал гранатами "беркутовцев".
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