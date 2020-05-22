Усилили обстрелы: в ВСУ сообщили о повышении активности российских оккупантов на Донбассе

Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска повысили свою вооруженную активность на Донбассе: по состоянию на 12:00 они уже восемь раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«С начала текущих суток, 22 мая, российско-оккупационные войска повысили свою позорную вооруженную активность. По имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ уже восемь раз нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения. Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» Объединенных сил», - сообщил Гуцуляк.

С 5:20 оккупанты вели огонь от Петровского по защитникам Богдановки, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В это же время от оккупированного пгт Пантелеймоновка враг вел прицельный обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Верхнеторецкого.

После 10:13 оккупанты выпустили по защитникам Верхнеторецкого 7 мин 120-го калибра.

Также украинские военные зафиксировали разрывы вражеских мин калибра 82 мм в районе Богдановки.

Дважды сегодня российско-оккупационные войска применяли беспилотники для сброса выстрелов ВОГ-17. Это произошло после 8:15 в районе Богдановки и после 10:15 вблизи Старогнатовки.

Также оккупанты применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Всего сегодня вооруженные формирования РФ трижды вели огонь по защитникам Богдановки, по два раза - вблизи Верхнеторецкого и Старогнатовки и один раз - в районе Водяного.

По словам Гуцуляка, подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, подавляя вооруженную активность оккупантов из стрелкового вооружения.