Оккупанты за сутки 16 раз стреляли по позициям украинских военных - трое бойцов ранены и травмированы

Террористы за сутки понесли значительные потери - ВСУ уничтожили восьмерых членов НВФ.

На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 16 обстрелов со стороны пророссийских террористов.

Об этом сообщил штаб ООС в утренней сводке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - говорится в сообщении.

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Огонь велся в районе населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Гнутово, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Новоалександровка, Луганское.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще один защитник – боевое травмирование", - заявили в штабе, добавив, что за сутки были уничтожены восемь оккупантов, столько же получили ранения.

В пятницу террористы вели обстрелы неподалеку Луганского и Верхнеторецкого. Потерь в рядах ВСУ нет.

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