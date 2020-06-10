Сутки на Донбассе: террористы совершили 16 обстрелов и ранили украинского воина

Подразделения ООС ответным огнем подавили вооруженную активность врага.

В районе проведения Операции объединенных сил в течение прошедших суток террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - заявили в подразделении.

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Обстрелы велись в районе Старогнатовки, Широкино, Авдеевки, Орехова, Хутора Вольный, Шумов, Луганского, Новотошковского. Вследствие вражеского огня был ранен украинский боец.

"По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили. От начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

С начала суток потерь в рядах ООС нет.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в Авдеевке подорвали военный автомобиль, в результате чего травмировалось 10 украинских бойцов.

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