На Донбассе не утихают обстрелы: за сутки террористы ранили двух украинских бойцов

Враг 14 раз обстрелял позиции украинской армии.

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив против украинских бойцов минометы, вооружение БМП, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Огонь террористы открывали неподалеку Тарамчука, Луганского, Хутора Вольный, Троицкого, Попасной. "В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в штабе.

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"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы дать врагу адекватный и неотвратимый ответ. По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток оккупанты вели огонь неподалеку от Чермалыка, Марьинки и Новотроицкого. Сегодня ранение получил один украинский воин.

Как сообщал УНИАН, Украина хочет открыть два новых КПВВ на Донбассе.

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