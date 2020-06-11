На Донбассе не утихают обстрелы: за сутки террористы ранили двух украинских бойцов
Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив против украинских бойцов минометы, вооружение БМП, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Огонь террористы открывали неподалеку Тарамчука, Луганского, Хутора Вольный, Троицкого, Попасной. "В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в штабе.
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"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы дать врагу адекватный и неотвратимый ответ. По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток оккупанты вели огонь неподалеку от Чермалыка, Марьинки и Новотроицкого. Сегодня ранение получил один украинский воин.
Как сообщал УНИАН, Украина хочет открыть два новых КПВВ на Донбассе.
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