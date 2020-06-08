Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ООС и ранили украинского военного

Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

В воскресенье, 7 июня, боевики обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС, ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли украинских военных в Донецкой области из гранатометов.

Читайте такжеБоевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов

«Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение», — говорится в сообщении на странице Штаба в Facebook.

Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские военные в ответ применили дежурные огневые средства. Потери боевиков уточняются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram