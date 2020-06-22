Боевики в Широкино попали ракетой в камеру ОБСЕ (фото)

Враг целился в вышку с наблюдательной аппаратурой мониторинговой миссии.

Боевики на Донбассе после двух дней обстрела вышки с наблюдательной аппаратурой в Широкино попали в камеру ОБСЕ противотанковой управляемой ракетой.

Об этом сообщает ТСН.

Прилет вражеской ракеты на подконтрольную территорию произошел сегодня, 22 июня, около 8:15.

Как отмечается, пророссийские террористы пытались попасть по вышке, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, еще накануне, но промахнулись. Снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.

Как сообщал УНИАН, на днях боевики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 для обстрелов неподалёку от населенного пункта Павлополь Донецкой области.

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