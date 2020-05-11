Боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки (фото)

В результате обстрела осколками гранаты повреждена крыша частного дома. К счастью, никто не пострадал.

Пророссийские боевики в воскресенье, 10 мая, обстреляли жилые кварталы населенного пункта Авдеевка, расположенного вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома», - говорится в сообщении.

Сообщается, что никто из мирных жителей не пострадал.

«Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.