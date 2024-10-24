Железнодорожное сообщение планируется восстановить к обратному рейсу.

Вражеский обстрел повредил железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном. В связи с этим, как было сообщено в Telegram-канале "Укрзалізниці", поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве, а доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.

"Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", - отметили в "УЗ".

Также было сообщено, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы.

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"К обратному рейсу планируем восстановить железнодорожное сообщение", - отметили в "Укрзализныце".

Впоследствии появилось сообщение, что всех пассажиров, которые направлялись в Херсон и вынужденно остановились в Николаеве из-за вражеского обстрела инфраструктуры, железнодорожники вместе с Херсонской областной военной администрацией успешно пересадили в автобусы в Николаеве и доставили в город.

Вражеские обстрелы железной дороги

Как сообщал УНИАН, в августе российские оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области, в связи с чем происходили задержки поездов Харьковского направления. Тогда из-за вражеского удара на железной дороге были повреждены пути, контактная сеть, опоры и другие объекты.

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