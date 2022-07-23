Оккупанты обстреляли несколько общин в Сумской области.

Сегодня утром россияне нанесли удары по Сумской области. В частности, взрывы произошли в городе Шостка. Уже известно, что есть раненые.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"После 9 утра в Шостке прогремел взрыв. Есть раненые. Все подробности впоследствии", - написал Живицкий.

По его словам, ночь в области, несмотря на тревоги, была тихой, но на утро многие общины подверглись обстрелам со стороны россиян.

В частности, в Юнаковской общине зафиксировано около 20 приходов из артиллерии после 6 утра, в Миропольской в 6:30 начался минометный обстрел, 10 приходов; в Белопольской общине 7 утра было 2 прихода из гранатомета. Также после 7 утра был минометный обстрел по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины.

Напомним, сегодня утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Прилеты зафиксированы во многих городах. Отдельно, враг выпустил по Николаеву шесть ракет С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окраинам города. Предварительно без жертв и пострадавших.

Также в ночь на 23 июля российские оккупанты продолжили наносить ударов по Харьковщине. По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние - легкое. Предварительно - оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения.

Также враг нанес ударов по двум районам Днепропетровщины и окрестностях Кропивницкого. Вследствие ракетного удара по Кропивницкому району погибли три человека среди них военнослужащий и двое работников ведомственной охраны.

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