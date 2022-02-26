Количество раненых также выросло.

На Харьковщине 5 человек из Торецкой общины погибли в результате обстрела оккупантов рейсового автобуса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"5 человек погибли, 6 ранены, все - жители Торецкой общины. Они находились в рейсовом автобусе, который попал под обстрел российских оккупационных войск в районе с. Волохов Яр Изюмского района Харьковской области", - написал Кириленко.

Он добавил, что среди погибших - две 42-летние женщины и трое мужчин (двое из них - 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется).

"Россия убивает гражданских и за свои преступления будет наказана!",- подчеркнул председатель ОГА.

Напомним, ранее сообщалось о 14 раненых и одном погибшем в результате обстрела автобуса.