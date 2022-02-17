Мировые и украинские СМИ сегодня сообщили об обстреле Вооруженными российскими формированиями детсада в Станице Луганской.

Российские СМИ искажают факты об обстреле детсада на Луганщине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Так, отмечается, мировые и украинские СМИ сегодня сообщили об обстреле Вооруженными российскими формированиями детсада в Станице Луганской.

На вопиющий инцидент остро отреагировали украинские и иностранные официальные лица, возмущение выразили международные организации. Впрочем, буквально за несколько часов видео об обстреле, которое было выложено на странице Операции Объединенных сил, в свойственной им манере использовали российские пропагандисты.

Так, российские "Новости на Первом канале" озвучили видеоряд от пресс-службы ООС таким образом, что это якобы украинские военные обстреляли один из населенных пунктов на территории ОРЛО.

Исказили информацию и в"Комсомольской правде". Стоп-кадры с видео об обстреле детсада они использовали, чтобы проиллюстрировать заголовок "Украина инсценировала обстрел детского сада в Донбассе". Кремлевские пропагандисты под конец дня начали путаться "в показаниях": якобы украинские военные" один и тот же гражданский объект и обстреляли, и инсценировали этот обстрел.

Поэтому, РФ в очередной раз продемонстрировала цинизм самого высокого уровня, когда не то что не скрывается собственное преступление, более того – в нем обвиняется пострадавшая сторона. И на это можно было бы отреагировать стандартно сухо: очередной "распятый мальчик" московской пропаганды. Можно, если бы за этими действиями не просматривалось плохо скрытые намерения российской стороны создать "казус белли".

"Российская Федерация действует в свойственной ей манере. Грубо нарушает международное право, договоренности, цинично обстреливает детский сад и школу, а затем заполняет информпространство фейками, что это якобы украинская сторона. Этакая информационная тактика, если честно, учитывая, что ею пользовались еще НКВД - то есть прошло десятки лет, как она разоблачена. Впрочем наше информационное преимущество в правде, которое к тому же подтверждается фактическими доказательствами", - прокомментировала информационное мошенничество российских медиа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что свежие сводки с места событий формирует пресс-служба ОКП ООС. Ознакомиться с ними можно на странице Операция объединенных сил/Joint Forces Operation и на сайте Минобороны (в том числе на английском).

Обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.