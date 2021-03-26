Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что обстрел российскими оккупантами позиций украинских войск, который привел к убийству четырех украинских военных, требует реагирования.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе созывает заседание безопасности подгруппы ТКГ из-за гибели четырех военных Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что обстрел российскими оккупантами позиций украинских войск, который привел к убийству четырех украинских военных, требует реагирования.

"Такая реакция нашей делегации уже состоялась. Наша группа безопасности-рабочий орган украинской делегации обратилась к ОБСЕ, к госпоже Хайди Грау, письменно с предложением немедленно провести заседание безопасности подгруппы", - заявил Кравчук.

"Есть информация, что это может произойти завтра, несмотря на то, что это суббота. Вот после этого можно будет говорить о конкретных шагах, которые будут предприняты", - подчеркнул он.

По его словам, задача украинской делегации - не допустить обострения ситуации.

"Не допустить расширения конфликта, потому что, по моему мнению, Россия и ее оккупационные администрации ОРДЛО, делают все для того, чтобы поступить именно так - расширить эскалацию конфликта на Донбассе, и соответственно заявить о том, что Украина (как они это делают всегда) не выполняет своих договоренностей", - подчеркнул Кравчук.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Виталий Саенко