В результате обстрела погиб украинский военный и еще один ранен.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

Как сообщается, очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

"На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтало известно имя погибшего на Донбассе военного

Также на протяжении минувших суток российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 7 сентября

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Обострение на Донбассе: что известно

В воскресенье, 6 сентября, террористы нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел позиций украинских военных.

В результате погиб украинский военный, еще один был ранен.

Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

Стало известно имя одного из погибших на Донбассе военных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН