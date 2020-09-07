Боевики нарушили перемирие в Донбассе / фото УНИАН

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

Как сообщается, очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

"На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.

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Также на протяжении минувших суток российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 7 сентября

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

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Автор: УНИАН