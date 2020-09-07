Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.
За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.
Как сообщается, очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.
"На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.
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Также на протяжении минувших суток российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.
Ситуация в зоне ООС по состоянию на 7 сентября
С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
Обострение на Донбассе: что известно
- В воскресенье, 6 сентября, террористы нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел позиций украинских военных.
- В результате погиб украинский военный, еще один был ранен.
- Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.
- Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.
- Стало известно имя одного из погибших на Донбассе военных.
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