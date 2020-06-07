Обострение на Донбассе: пятеро украинских бойцов пострадали от обстрелов

По данным разведки, 6 июня украинские защитники в ответ уничтожили одного оккупанта.

За минувшие сутки, 6 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащие ОС получили ранения, а один – боевое травмирование.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огнем в ответ украинские воины заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

С начала текущих суток боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ОС неподалеку Луганского.

Такие коварные действия врага без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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