Глава украинской делегации в ТКГ считает, что кардинально изменить нынешнюю ситуацию из-за позиции России очень трудно.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук отмечает, что Российская Федерация блокирует шаги Украины к миру на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Политические советники глав государств, которые собираются в "нормандском формате", также не могут конкретно договориться о каких-то конкретных действиях. Мы говорим о возможности принятия новой дорожной карты, но Россия почему-то заявляет, что она не видела проекта", - заявил Кравчук.

Он отметил, что на самом деле проект такой дорожной карты был подготовлен Германией и Францией, к нему присоединилась Украина, и направлен в Кремль.

"Но почему они его не видят. Я думаю не видят потому, что они не хотят собираться в "нормандском формате", и в целом они - Россия и ОРДЛО, хотят как можно агрессивнее действовать сегодня, сводя к минимуму возможные контакты людей, которые живут в неконтролируемых Украиной регионах, с людьми, которые живут в Украине", - заявил Кравчук.

По его убеждению, Россия делает все, чтобы заблокировать шаги Украины к миру.

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Кравчук считает, что Россия не хочет видеть Украину свободным и независимым государством, чтобы она "существовала в системе стратегических интересов России".

"То есть, это губерния, или подчиненная России какая-то территория. Вот позиция России, и поэтому надеяться на то, что можно радикально изменить ситуацию сегодня, очень непросто. Я бы сказал, даже трудно", - заявил Кравчук.

При этом, он сказал, что Украина продолжит действовать в рамках договоренностей, согласованных в "нормандском формате" и в ТКГ.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о экстренное внутреннее совещание. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Виталий Саенко