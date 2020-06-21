Обострение на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции около 30 раз, есть раненые

По данным разведки, 20 июня украинские бойцы ранили одного оккупанта.

В течение минувших суток, 20 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки, 20 июня украинские бойцы ранили одного оккупанта.

С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские боевики в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Украинских защитников неподалеку Зализного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения. В ответ военнослужащие ОС решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

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