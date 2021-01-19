Сегодня состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвали Российскую Федерацию разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами.

Об этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает в Facebook по итогам сегодняшнего заседания политической и гуманитарной подгрупп ТКГ, состоявшихся в режиме видеоконференции.

В частности, в повестке дня рассматривались следующие вопросы: обеспечение передвижения граждан через КПВВ; обмен взаимно удерживаемыми лицами; разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести, а также очередной этап обсуждения "Плана совместных шагов", предложенного украинской стороной.

Читайте такжеВ Украине создадут первый веб-портал о событиях и преступлениях в оккупированных Крыму и ОРДЛО

"Относительно обмена взаимно удержанными лицами, руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Галина Третьякова в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс обмена, ОБСЕ - поддержать разблокирование", - подчеркивается в сообщении.

Также сказано, что "одним из принципиальных вопросов работы гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-"челноков", которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ "Счастье".

При этом украинская сторона обратилась с просьбой к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе послу Тони Фришу с просьбой посодействовать в определении точек разворота с помощью координатора подгруппы по безопасности, главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посла Яшара Халит Чевика.

Эти вопросы станут предметом дальнейшего рассмотрения в ходе совместного заседания ТКГ 21 января.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко