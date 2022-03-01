Это решение не касается украинцев, которые уже находятся на территории страны.

С 1 марта Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают действие безвиза с Украиной.

Об этом сообщает посольство Украины в ОАЭ.

С сегодняшнего дня граждане Украины для выезда за границу должны получать соответствующую визу для визита в ОАЭ. В то же время временная приостановка действия Меморандума о взаимопонимании не касается тех граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ.

"Относительно граждан Украины, которые прибыли в ОАЭ с туристической целью и не смогли вернуться в Украину из-за начала вооруженной агрессии Российской Федерации, Посольство будет дополнительно информировать", - говорится в сообщении.