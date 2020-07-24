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В Николаевской области похоронили погибшего на Донбассе 18-летнего морпеха (видео)

02:52, 24 июля 2020
Война
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Погибшему бойцу должно было исполниться 19 лет / скриншот видео

Как сообщает "Суспильне", военный погиб, получив многочисленные осколочные ранения вследствие вражеского обстрела под Павлополем 21 июля.

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"Военнослужащий 36-й ОБМП, погиб во время выполнения задач в зоне проведения ООС во время обстрела противника. Получил ранения, которые не совместимы с жизнью. Медики боролись за его жизнь семь часов, но не получилось", – рассказал заместитель командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислав Ломтев.

Погибший Артем Козий служил на должности помощника гранатометчика. Контракт подписал в июле 2020 года.

В сентябре Артему Козию должно было исполниться 19 лет.

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