В Николаевской области похоронили погибшего на Донбассе 18-летнего морпеха (видео)

Медикам не удалось спасти жизнь украинскому защитнику.

В городе Южноукраинске на Николаевщине в последний путь провели бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты – 18-летнего Артема Козия.

Как сообщает "Суспильне", военный погиб, получив многочисленные осколочные ранения вследствие вражеского обстрела под Павлополем 21 июля.

Читайте такжеТеррористы разрезали тело погибшего на Донбассе медика и вырезали органы и косты - штаб ООС

"Военнослужащий 36-й ОБМП, погиб во время выполнения задач в зоне проведения ООС во время обстрела противника. Получил ранения, которые не совместимы с жизнью. Медики боролись за его жизнь семь часов, но не получилось", – рассказал заместитель командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислав Ломтев.

Погибший Артем Козий служил на должности помощника гранатометчика. Контракт подписал в июле 2020 года.

В сентябре Артему Козию должно было исполниться 19 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram