Содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг.

На Кировоградщине российские военные ракетами обстреляли аэропорт Канатово.

Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Райкович.

"Снова обстреляли Ракетами Канатове. Враг колотил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг. Несмотря на затяжные тревоги и бомбежки Кировоградщина продолжала принимать беженцев. С начала войны их уже более 43 тысяч. Вчера заселили более 6 тысяч, из них почти 1800 детей. Под сиренами родились 20 деток - 10 девочек и 10 мальчиков. И из Харькова, и из Полтавы – все наши", - написал Райкович.

"Дорогие мои друзья, понимаю ваши волнения. К ракете и сиренам привыкнуть невозможно. Но прошу всех сохранять спокойствие, немедленно прятаться в укрытие – это сохранит вас! Не надо слухов, не надо лишних вопросов и догадок. В такое непростое время работают военные, правоохранители, тероборона. Выдержка, собранность и порядок – это наша помощь им. Вместе мы сильны. Украина победит!"- призвал председатель ОГА.

Вас также могут заинтересовать новости: