Церемония прощания, на которую собрались более 200 человек, состоялась на Центральной площади города.

В Черновцах более 200 жителей собрались на Центральной площади на церемонию прощания с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил военнослужащим Алексеем Мамчием.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня примерно в 11:00 на площадь возле памятника Тарасу Шевченко привезли тело погибшего старшего солдата Мамчия.

На церемонии присутствовали родственники погибшего черновчанина, представители местной власти, военнослужащие, духовенство.

Читайте такжеБуковина встретила тела погибших на Донбассе бойцов живым коридором (фото)"Враг Украины продолжает убивать героев Украины, продолжает убивать лучших сыновей и дочерей Украины. К сожалению, мы продолжаем терять наших людей - тех, которые ушли на фронт, чтобы защитить нас от вражеской агрессии. Мы эту потерю с грустью разделяем вместе с родителями и близкими. Твоя война, Алексей, уже закончилась. Пусть земля тебе будет пухом. А мы продолжаем эту борьбу, пока агрессор не будет уничтожен и остановлен», – сообщил сказал один из военнослужащих в своем выступлении.

"С огромной скорбью и болью в сердце мы видим, как уходят наши герои на небо. Нет более болезненного момента для родных... Вы потеряли опору, надежду, частичку своей семьи. Я искренне желаю, чтобы его светлая улыбка, зафиксированная на этом фото, осталась в памяти всех. Вечная память и низкий поклон», - сказал в своем выступлении председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По словам городского головы Черновцов Романа Кличука, эта смерть напоминает нам, что враг на нашей земле, и он никуда не отступал.

«Мы должны быть уверены в том, что победа будет. И она должна быть скорой. Россия постоянно посягает на наши земли. Мы должны быть сильными. Но, к сожалению, теряем лучших», – сказал мэр.

Священники на площади отправили заупокойную литургию по погибшему. Также все присутствующие почтили военнослужащего минутой молчания.

Алексея Мамчия похоронят сегодня на Аллее героев Центрального кладбища Черновцов.

Что известно о гибели Алексея Мамчия

13 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил в районе Майорска погиб 40-летний старший солдат Алексей Мамчий.

В 2016 году его родной брат Станислав Мамчий также погиб на фронте.

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Автор: Николай Кобылюк