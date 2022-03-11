По словам Данилова, Украина делает все, чтобы не провоцировать Беларусь на открытую агрессию.

Ситуация с провокационным обстрелом российскими оккупантами сел Беларуси с территории Украины опасна, но Украина держит ее на контроле.

Об этом сообщил в эфире информационного телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация - если белорусы присоединятся к рашистам. Но мы к этому тоже будем готовы", - сказал он.

По его словам, Украина делает все, чтобы не провоцировать Беларусь на открытую агрессию.

"Для того, чтобы не провоцировать Беларусь на открытую агрессию, мы сдерживаемся, как можем. Мы понимаем, что происходит: какое количество самолетов отправляется с белорусских аэродромов. Мы думаем, что тот, кто называет себя сейчас руководителем Беларуси, до этого не дойдет. Но если он сделает хоть один шаг, если хоть один воин его пересечет нашу границу - мы будем давать отпор", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал белорусов не дать России втянуть себя в войну против Украины.

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